MGM'den Hava Durumu Tahmini: Sağanak ve Kar Yağışı Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, bugün İstanbul, Sinop, Balıkesir ve Kastamonu'da sağanak yağış, Ardahan'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Sinop çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 17, en düşük 3; İstanbul'da en yüksek 19, en düşük 13; İzmir'de en yüksek 24, en düşük 12 derece olacak.