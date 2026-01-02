Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu İçin Çığ ve Don, Denizlerde Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu, ayrıca denizlerde batı ve güneybatı yönlerinden fırtına beklendiğini duyurdu. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Denizlerde kuvvetli rüzgar uyarısı

Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın, pazar günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazar günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bildirildi.

Güney Ege'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Don uyarısı

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.