MGK toplantısı sona erdi

MGK toplantısında Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki son gelişmeler tüm yönleriyle ele alındı. Toplantıda saldırıların bir an önce nihayete erdirilerek ateşkesin sağlanmasına, iki ülke arasındaki sorunların Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı bir şekilde çözülmesine yönelik çabaların artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel