MGK Genel Sekreterliğine 20 Uzman Yardımcısı Alınacak

Güncelleme:
Milli Güvenlik Kurulu, Genel Sekreterliğine sözlü sınavla 20 uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları ve KPSS ile YDS şartlarını sağlamaları gerekiyor. Başvurular 17 Kasım'da başlayacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğine sözlü sınavla 20 uzman yardımcısı alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, MGK Genel Sekreterliğine siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme ile hukuk fakültesi mezunları arasından 20 uzman yardımcısı alınacak.

Adaylarda, 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranıyor. Ayrıca, 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları'nın ( Kpss A Grubu) P8, P16, P21, P26, P28, P31, P36 ve P43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan alma koşulu bulunuyor.

Öte yandan, adayların son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olması isteniyor.

Sözlü sınav başvuruları 17 Kasım Pazartesi günü başlayıp, 29 Aralık Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecek.

Başvurular, kurumun internet sitesi "www.mgk.gov.tr" adresinden indirilerek doldurulacak başvuru formuna, KPSS ve YDS veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi eklenerek "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 254 Posta Kodu: 06530 Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavının yapılacağı yer ve tarih bilgileri ile sınav tarihinden en az 10 gün önce "www.mgk.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacak ve MGK Genel Sekreterliği hizmet binası giriş kapılarına da asılarak ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sözlü sınava ilişkin diğer detaylar, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlanan duyuruda yer alıyor.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
