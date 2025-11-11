Haberler

MGK Genel Sekreterliği'ne 20 Uzman Yardımcısı Alınacak

Güncelleme:
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, sözlü sınavla 20 uzman yardımcısı alacak. Adaylardan 35 yaşını doldurmamış olmaları, belirli KPSS puan türlerinden 80 ve üzeri puan almaları ve YDS'den en az D düzeyinde puan taşımaları isteniyor. Başvurular 17 Kasım ile 29 Aralık arasında yapılacak.

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ne sözlü sınavla 20 uzman yardımcısı alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, MGK Genel Sekreterliği'ne siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme ile hukuk fakültesi mezunları arasından 20 uzman yardımcısı alınacak. Adaylarda, 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranıyor. Ayrıca, 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları'nın (KPSS A Grubu) P8, P16, P21, P26, P28, P31, P36 ve P43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olma koşulu bulunuyor.

Öte yandan, adayların son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olması isteniyor. Sözlü sınav başvuruları, 17 Kasım Pazartesi günü başlayıp, 29 Aralık Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
