MGK Bildirisi: Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez... - Haberler

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MGK Bildirisi: Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez...

AA - Mümin Altaş - Güncel
MGK Bildirisi: Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez...

MGK Bildirisi: Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir.

MGK Bildirisi: Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir.

AA / Mümin Altaş - Güncel

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