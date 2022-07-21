MGK Bildirisi: Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez...
AA - Mümin Altaş - Güncel
MGK Bildirisi: Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir.
MGK Bildirisi: Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir.
AA / Mümin Altaş - Güncel