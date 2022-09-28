MGK Bildirisi: "Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasına matuf adımların gecikmeksizin atılması gerektiği, Türkiye'nin barışın sağlanması için... Güncel Haberler MGK Bildirisi: "Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasına matuf adımların gecikmeksizin atılması gerektiği, Türkiye'nin barışın sağlanması için gayretini sürdüreceği ifade edilmiştir. MGK Bildirisi: " Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasına matuf adımların gecikmeksizin atılması gerektiği, Türkiye'nin barışın sağlanması için gayretini sürdüreceği ifade edilmiştir." Güncel Kaynak: AA / Mümin Altaş Türkiye Ukrayna Güncel Haberler

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