MGK Bildirisi: Terörizme destek vererek, uluslararası hukuku ihlal eden ülkelere bu tutuma son verme, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate... - Haberler

MGK Bildirisi: Terörizme destek vererek, uluslararası hukuku ihlal eden ülkelere bu tutuma son verme, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate...
MGK Bildirisi: Terörizme destek vererek, uluslararası hukuku ihlal eden ülkelere bu tutuma son verme, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur.
MGK Bildirisi: Terörizme destek vererek, uluslararası hukuku ihlal eden ülkelere bu tutuma son verme, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur.
AA / Aylin Dal - Güncel