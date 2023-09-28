MGK bildirisi: (PKK/YPG) Bu cinayet şebekesine desteği sürdürenlere, uluslararası hukuk ve insan haklarından kaynaklanan yükümlülükleriyle...
MGK bildirisi: (PKK/YPG) Bu cinayet şebekesine desteği sürdürenlere, uluslararası hukuk ve insan haklarından kaynaklanan yükümlülükleriyle müttefiklik mesuliyetleri hatırlatıldı.
MGK bildirisi: (PKK/YPG) Bu cinayet şebekesine desteği sürdürenlere, uluslararası hukuk ve insan haklarından kaynaklanan yükümlülükleriyle müttefiklik mesuliyetleri hatırlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel