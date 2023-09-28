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MGK bildirisi: (PKK/YPG) Bu cinayet şebekesine desteği sürdürenlere, uluslararası hukuk ve insan haklarından kaynaklanan yükümlülükleriyle...

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MGK bildirisi: (PKK/YPG) Bu cinayet şebekesine desteği sürdürenlere, uluslararası hukuk ve insan haklarından kaynaklanan yükümlülükleriyle müttefiklik mesuliyetleri hatırlatıldı.

MGK bildirisi: (PKK/YPG) Bu cinayet şebekesine desteği sürdürenlere, uluslararası hukuk ve insan haklarından kaynaklanan yükümlülükleriyle müttefiklik mesuliyetleri hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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