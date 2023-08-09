MGK Bildirisi: Lozan Barış Antlaşmasının 100. yıl dönümünde de tarihin Türkiye Cumhuriyeti'ne yüklediği mesuliyetin gereklerinin hassasiyetle yerine...
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MGK Bildirisi: Lozan Barış Antlaşmasının 100. yıl dönümünde de tarihin Türkiye Cumhuriyeti'ne yüklediği mesuliyetin gereklerinin hassasiyetle yerine getirildiği ifade edilmiştir.
MGK Bildirisi: Lozan Barış Antlaşmasının 100. yıl dönümünde de tarihin Türkiye Cumhuriyeti'ne yüklediği mesuliyetin gereklerinin hassasiyetle yerine getirildiği ifade edilmiştir.
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel