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MGK Bildirisi: Lozan Barış Antlaşmasının 100. yıl dönümünde de tarihin Türkiye Cumhuriyeti'ne yüklediği mesuliyetin gereklerinin hassasiyetle yerine...

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MGK Bildirisi: Lozan Barış Antlaşmasının 100. yıl dönümünde de tarihin Türkiye Cumhuriyeti'ne yüklediği mesuliyetin gereklerinin hassasiyetle yerine getirildiği ifade edilmiştir.

MGK Bildirisi: Lozan Barış Antlaşmasının 100. yıl dönümünde de tarihin Türkiye Cumhuriyeti'ne yüklediği mesuliyetin gereklerinin hassasiyetle yerine getirildiği ifade edilmiştir.

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel

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