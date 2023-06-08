MGK Bildirisi: Kosova'daki gerilimin bir krize dönüşmesine fırsat verilmemesi için diyalog süreci devam ederken ülkemiz tarafından bölgeye verilen...

MGK Bildirisi: Kosova'daki gerilimin bir krize dönüşmesine fırsat verilmemesi için diyalog süreci devam ederken ülkemiz tarafından bölgeye verilen desteğin önemi vurgulanmıştır.