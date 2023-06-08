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MGK Bildirisi: Kosova'daki gerilimin bir krize dönüşmesine fırsat verilmemesi için diyalog süreci devam ederken ülkemiz tarafından bölgeye verilen...

MGK Bildirisi: Kosova'daki gerilimin bir krize dönüşmesine fırsat verilmemesi için diyalog süreci devam ederken ülkemiz tarafından bölgeye verilen...

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MGK Bildirisi: Kosova'daki gerilimin bir krize dönüşmesine fırsat verilmemesi için diyalog süreci devam ederken ülkemiz tarafından bölgeye verilen desteğin önemi vurgulanmıştır.

MGK Bildirisi: Kosova'daki gerilimin bir krize dönüşmesine fırsat verilmemesi için diyalog süreci devam ederken ülkemiz tarafından bölgeye verilen desteğin önemi vurgulanmıştır.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Kosova Güncel Haberler

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