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MGK Bildirisi: Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı ifade edilmiş taraflara savaşa son verme ve tahıl anlaşmasına...

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MGK Bildirisi: Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı ifade edilmiş taraflara savaşa son verme ve tahıl anlaşmasına dönülmesi çağrısında bulunulmuştur.

MGK Bildirisi: Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı ifade edilmiş taraflara savaşa son verme ve tahıl anlaşmasına dönülmesi çağrısında bulunulmuştur

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

Karadeniz Güncel Haberler

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