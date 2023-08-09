MGK Bildirisi: Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı ifade edilmiş taraflara savaşa son verme ve tahıl anlaşmasına...
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MGK Bildirisi: Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı ifade edilmiş taraflara savaşa son verme ve tahıl anlaşmasına dönülmesi çağrısında bulunulmuştur.
MGK Bildirisi: Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı ifade edilmiş taraflara savaşa son verme ve tahıl anlaşmasına dönülmesi çağrısında bulunulmuştur
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel