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MGK Bildirisi: Kalıcı barışın 1967 sınırları temelinde, başkenti doğu Kudüs olan bağımsız, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti'nin kurulması ile...

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MGK Bildirisi: Kalıcı barışın 1967 sınırları temelinde, başkenti doğu Kudüs olan bağımsız, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olabileceği hatırlatıldı.

MGK Bildirisi: Kalıcı barışın 1967 sınırları temelinde, başkenti doğu Kudüs olan bağımsız, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olabileceği hatırlatıldı

Kaynak: AA / Güncel

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