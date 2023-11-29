MGK Bildirisi: Kalıcı barışın 1967 sınırları temelinde, başkenti doğu Kudüs olan bağımsız, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti'nin kurulması ile...
MGK Bildirisi: Kalıcı barışın 1967 sınırları temelinde, başkenti doğu Kudüs olan bağımsız, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olabileceği hatırlatıldı.
MGK Bildirisi: Kalıcı barışın 1967 sınırları temelinde, başkenti doğu Kudüs olan bağımsız, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olabileceği hatırlatıldı