MGK Bildirisi: İklim değişikliğinin, pek çok sorunu tetikleyebilecek etkileri üzerinde duruldu, meselenin uluslararası toplumun adil ve samimi...

MGK Bildirisi: İklim değişikliğinin, pek çok sorunu tetikleyebilecek etkileri üzerinde duruldu, meselenin uluslararası toplumun adil ve samimi gayretiyle çözülebileceği belirtildi.