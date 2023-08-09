MGK Bildirisi: İklim değişikliğinin, pek çok sorunu tetikleyebilecek etkileri üzerinde duruldu, meselenin uluslararası toplumun adil ve samimi...
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MGK Bildirisi: İklim değişikliğinin, pek çok sorunu tetikleyebilecek etkileri üzerinde duruldu, meselenin uluslararası toplumun adil ve samimi gayretiyle çözülebileceği belirtildi.
MGK Bildirisi: İklim değişikliğinin, pek çok sorunu tetikleyebilecek etkileri üzerinde duruldu, meselenin uluslararası toplumun adil ve samimi gayretiyle çözülebileceği belirtildi.
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel