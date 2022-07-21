MGK Bildirisi: (FETÖ) Terör örgütleriyle iş birliği içindeki ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesi yönündeki çabaların kararlılıkla...
AA - Mümin Altaş - Güncel
MGK Bildirisi: (FETÖ) Terör örgütleriyle iş birliği içindeki ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesi yönündeki çabaların kararlılıkla sürdürüleceği güçlü şekilde teyit edildi.
MGK Bildirisi: (FETÖ) Terör örgütleriyle iş birliği içindeki ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesi yönündeki çabaların kararlılıkla sürdürüleceği güçlü şekilde teyit edildi.
AA / Mümin Altaş - Güncel