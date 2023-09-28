MGK bildirisi: Barış gücünün KKTC'deki faaliyetlerinin KKTC makamlarıyla yazılı mutabakat yoluyla hukuki zemine oturtulması ihtiyacının ortaya...
MGK bildirisi: Barış gücünün KKTC'deki faaliyetlerinin KKTC makamlarıyla yazılı mutabakat yoluyla hukuki zemine oturtulması ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edilmiştir.
MGK bildirisi: Barış gücünün KKTC'deki faaliyetlerinin KKTC makamlarıyla yazılı mutabakat yoluyla hukuki zemine oturtulması ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edilmiştir.
Kaynak: AA / Güncel