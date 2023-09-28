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MGK bildirisi: Barış gücünün KKTC'deki faaliyetlerinin KKTC makamlarıyla yazılı mutabakat yoluyla hukuki zemine oturtulması ihtiyacının ortaya...

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MGK bildirisi: Barış gücünün KKTC'deki faaliyetlerinin KKTC makamlarıyla yazılı mutabakat yoluyla hukuki zemine oturtulması ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edilmiştir.

MGK bildirisi: Barış gücünün KKTC'deki faaliyetlerinin KKTC makamlarıyla yazılı mutabakat yoluyla hukuki zemine oturtulması ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edilmiştir.

Kaynak: AA / Güncel

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