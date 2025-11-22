Haberler

Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti! Almanya'dan gelen baba cenazeyi gözyaşları içinde aldı

Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti! Almanya'dan gelen baba cenazeyi gözyaşları içinde aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da mezuniyet fotoğrafları çektiren lise öğrencisi Şükran Ela Özseven, dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Arkadaşının ağır yaralandığı kazanın ardından Özseven'in cenazesi teslim alındı ve Kayseri'ye defnedildi.

ANTALYA'da mezuniyet fotoğrafları çektirdikten sonra Serik'e dönüş yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi Şükran Ela Özseven'in (17) cenazesini, Almanya'dan gelen babası ile teyzesi teslim aldı. Özseven'in cenazesi defnedilmek için Kayseri'ye gönderildi.

Serik Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, mezuniyet öncesi okul idaresinin koordinesinde servis araçlarıyla Antalya'ya gelerek toplu şekilde mezuniyet fotoğrafları çektirdi. Dönüşte öğrencilerden Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük, iddiaya göre Yukarıkocayatak Kavşağı'nda servisten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Antalya'dan Serik yönüne giden O.D.'nin kullandığı 07 VD 288 plakalı otomobil, dün saat 20.00 sıralarında Antalya-Alanya D-400 kara yolunda Özseven ve Başbüyük'e çarptı.

ARKADAŞI AĞIR YARALI

Kazanın şiddetiyle savrulan Şükran Ela Özseven, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı; Nadya Başbüyük de yola savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Özseven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nadya Başbüyük ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Özseven'in cenazesi ise Serik Devlet Hastanesi morguna ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü O.D. polis tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

CENAZE GÖZYAŞLARIYLA ALINDI

Şükran Ela Özseven'in yakınları, bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Almanya'dan gelen ismi öğrenilemeyen baba, teyze ve yakınları, morgdaki işlemlerinin ardından cenazeyi teslim aldı. Cenazenin teslim alınması sırasında Özseven'in teyzesi bulunduğu yere çökerek gözyaşı döktü. Baba ise kollarına giren yakınları sayesinde ayakta durabildi. Şükran Ela'nın cenazesi, defnedilmek üzere Kayseri'nin Bünyan ilçesine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.