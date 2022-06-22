Mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü Konya'da, polis meslek yüksekokulundaki (PMYO) mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Konya'da, polis meslek yüksekokulundaki ( Pmyo ) mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ahmet Göğerçin idaresindeki 38 ABJ 185 plakalı otomobil, Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonundan çıkan Ramazan A. yönetimindeki 42 HNS 44 plakalı kamyona arkadan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Hasan Göğerçin'in (23) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Göğerçin ile araçtaki Gülcan Göğerçin ve Hilal Çelebi, Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Gülcan Göğerçin, buradaki ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Göğerçin ailesinin, çocuklarının Balıkesir PMYO'daki mezuniyet törenine katılmak üzere yola çıktığı bilgisine ulaşıldı. AA / Bayram Uygun - Güncel Konya PMYO Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.