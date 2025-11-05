Haberler

Mezitli'de Zeytin Hasadı, Gelir Kız Öğrencilere Burs Olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mezitli ilçesinde belediyeye ait fidanlıkta hasadına başlanan zeytinlerin yağından elde edilecek gelir, maddi durumu iyi olmayan kız öğrencilerin eğitim masraflarına yardımcı olacak.

Mersin'in Mezitli ilçesinde belediyeye ait fidanlıkta hasadına başlanan zeytinin yağından elde edilecek gelir, kız öğrencilerin eğitim masrafları için kullanılacak.

Mezitli Belediyesinin Zeytinli Cadde'deki fidanlığında yetiştirilen ağaçlarda zeytin hasadı başladı.

Belediye ekiplerince toplanan ürünler, sıkım tesisinde zeytinyağına dönüştürülüp satışa sunulacak.

Yağdan elde edilecek gelir, ilçede maddi durumu iyi olmayan kız öğrencilere burs olarak verilecek.

Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Hakan Serinol, AA muhabirine, ağaçların yıl boyunca bakımdan geçirildiğini söyledi.

Hasadın 200 ağaçta sürdüğünü belirten Serinol, "Bu projeyle hem zeytinlerimiz korunuyor hem de kız çocuklarımızın eğitimine katkı sunuluyor. Kız öğrencilere yönelik geçen yıl başlattığımız çalışma bu yıl da devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Gündeme bomba gibi düştü! Ajax maçı öncesi Mauro Icardi'ye büyük şok

Ajax maçı öncesi Icardi'ye büyük şok
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Kış ortasında denize girdi! Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı takipçilerini kıskandırdı

Kış ortasında denize girdi! Paylaşımı takipçilerini kıskandırdı
'Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun' afişleri şehri ayağa kaldırdı

"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" afişleri şehri ayağa kaldırdı
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Murat Ülker ve Rahmi Koç'un mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkatlerden kaçmadı

İki milyarderin mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkat çekti
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Fatih Ürek'in sağlık durumunda yeni gelişme: Gözlerini açıp kapattı

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Ahmet Çakar Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.