Mezitli'de Zeytin Hasadı, Gelir Kız Öğrencilere Burs Olacak

Mersin'in Mezitli ilçesinde belediyeye ait fidanlıkta hasadına başlanan zeytinin yağından elde edilecek gelir, kız öğrencilerin eğitim masrafları için kullanılacak.

Mezitli Belediyesinin Zeytinli Cadde'deki fidanlığında yetiştirilen ağaçlarda zeytin hasadı başladı.

Belediye ekiplerince toplanan ürünler, sıkım tesisinde zeytinyağına dönüştürülüp satışa sunulacak.

Yağdan elde edilecek gelir, ilçede maddi durumu iyi olmayan kız öğrencilere burs olarak verilecek.

Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Hakan Serinol, AA muhabirine, ağaçların yıl boyunca bakımdan geçirildiğini söyledi.

Hasadın 200 ağaçta sürdüğünü belirten Serinol, "Bu projeyle hem zeytinlerimiz korunuyor hem de kız çocuklarımızın eğitimine katkı sunuluyor. Kız öğrencilere yönelik geçen yıl başlattığımız çalışma bu yıl da devam ediyor." dedi.