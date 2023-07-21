Mezitli'de Tabela Denetiminde İş Yerlerine Cezai İşlem Uygulandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, tabela denetiminde mevzuat hükümlerine uymayan iş yerlerine ceza uygulandı. Mezitli Belediyesi zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, uygun olmayan tabelalara müdahale edildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, tabela denetiminde mevzuat hükümlerine uymayan iş yerlerine ceza uygulandı.

Mezitli Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri tabela denetimi gerçekleştirdi.

Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Solak, yaptığı açıklamada, ilk etapta Atatürk, Yeni Mahalle, Fatih ve Viranşehir mahallelerinde uygulama yaptıklarını belirtti.

Uygulama kapsamında 2019'dan bu yana 26 bin 167 işletmeyi denetlediklerini aktaran Solak, "Yapılan denetimlerde, ilgili mevzuat hükümlerine uymadığı tespit edilen işletmelerle ilgili cezai işlem uygulandı. Tanınan yasal sürelerde aykırılığın giderildiği kayıtlarımızda tespit edilen yerler dışında kalan işletmelerin tabelalarını ekiplerimiz aracılığıyla indirdik. Bu kapsamda gerek görüntü kirliliği gerekse Türkçemizin doğru kullanımını sağlamak amacıyla müdahaleler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.