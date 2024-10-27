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Mezitli'de Esnaf, Köpek Yavrusunun Ölümünden Çocukları Suçluyor

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Mersin'in Mezitli ilçesinde bir esnaf, dükkanındaki köpek yavrusunun ölümü nedeniyle iki çocuğu suçlayarak şikayette bulundu. İş yerinin güvenlik kamerasında tespit edilen görüntülere dayanarak, köpeğin sevgi gösterisi sırasında uğradığı fiziksel etkileri dile getirdi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir esnaf, dükkanındaki köpek yavrusunun ölümünden sorumlu tuttuğu iki çocuk hakkında şikayette bulundu.

Merkez Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'nde cep telefonu satışı yapan Şahin Akat, dün Pomeranian cinsi 2,5 aylık köpek yavrusunu dükkanının kapısına bağladı.

Akat'ın müşterisiyle ilgilendiği sırada iş yerine giren iki kız çocuğu, sevmek için köpeği kucaklarına aldı.

Çocukların iş yerinden ayrılmasının ardından Akat, hareketsiz yattığını fark etmesi üzerine veterinere götürdüğü köpeğinin öldüğünü öğrendi.

Akat, daha sonra polis merkezine gidip çocuklardan şikayetçi oldu.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, çocuklardan birinin kucağından düşen köpek yavrusunun kıvrandığı görülüyor.

"Veteriner hekim nefessizlikten öldüğünü söyledi"

Şahin Akat, yaptığı açıklamada, "Gece" isimli köpeğini kaybetmekten dolayı üzüntü yaşadığını söyledi.

Çocukların yavruyu sevmek için kendisinden izin almadığını dile getiren Akat, "Köpeği hareketsiz gördükten sonra su vermeye çalıştım ama tepki vermedi. Veteriner hekim köpeğimin dilinin morardığını ve nefessizlikten??????? öldüğünü söyledi. Bunun kasıtlı yapıldığını düşünüyorum." diye konuştu.

Akat, köpeğini hayvan mezarlığına gömdüğünü belirterek, "Olayın kısa sürede aydınlatılmasını istiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel

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