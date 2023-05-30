Mezitli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi arasında hizmet içi eğitim protokolü imzalandı

Mezitli Belediyesi ile Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında hizmet içi eğitim protokolü imzalandı. Protokol kapsamında belediye personeli, empati, iletişim, halkla ilişkiler, stres ve öfke yönetimi gibi konularda eğitim alacak. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Türkiye'de en iyi belediye olmayı hedeflediklerini belirtti.

Mezitli Belediyesi ile Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında hizmet içi eğitim protokolü imzalandı.

Mezitli Belediyesi'nin imzaladığı hizmet içi eğitim protokolüne göre personel; empati ve etkili iletişim, halkla ilişkiler, görgü ve nezaket kuralları, stres ve öfke yönetimi ve protokol kuralları gibi dersler görecek. Toplam 20 saat sürecek olan eğitimin sonunda katılımcılara, katılım belgesi verilecek.

Protokol ile ilgili bilgi veren Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, şunları kaydetti:

"Bugün iş birliği protokolü düzenledik. Bu protokol anlaşmasıyla birlikte, bu yıl hem belediye personellerine yönelik eğitimler hem vatandaşlarımıza yönelik etkinlikleri beraber düzenlemeyi planlıyoruz. Destek ve katkılarından dolayı Mezitli Belediye Başkanı Sayın Neşet Tarhan'a teşekkür ediyorum. Amacımız kamusal hizmet. Umarım hem Mezitli Belediyesi çalışanlarına hem Mezitlili vatandaşlarımıza faydalı etkinlikler gerçekleştireceğiz."

Daha mutlu Mezitli için çok çalışacaklarını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise şöyle konuştu:

"TÜRKİYE'DE EN İYİ BELEDİYE OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Bizim parolamız sadece iyi belediye olmak değil, Türkiye'de en iyi belediye olmayı hedefliyoruz. En iyi belediye olmak çok kolay bir şey değil, bunun nedenlerinden birisi de eğitim konusunda eksiklerimizin olduğudur. Mersin Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege ile irtibat kurduk ve bugün bir iş birliği protokolü imzaladık. Eğitim konusunda periyodik şekilde çalışmalarımız olacak, bu eğitimlerden hepimiz halkımızla birlikte çok yararlanacağız. Daha iyi personeller ile birlikte halkımıza daha iyi hizmet edeceğiz. Halkımızla daha iyi diyalog kuracağız. İnsanların daha mutlu olduğu bir Mezitli'nin olmasında katkılarından dolayı; Mersin Üniversitesine ve hocam Prof. Dr. İlhan Ege'ye çok teşekkür ederiz."