Samsun'da mezbahada mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan kasap hayatını kaybetti - Haberler

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Samsun'da mezbahada mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan kasap hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Tayfur Kara - Güncel
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Samsun'da bugün sabah saatlerinde mezbahada tartıştığı mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan 25 yaşındaki kasap Kubilay Özkök, yaşamını yitirdi.

Samsun'da bugün sabah saatlerinde yaşanan olay dehşete düşürdü. Mezbahada tartıştığı mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan kasap yaşamını yitirdi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Olay, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir firmanın mezbahasında kasap olarak çalışan Serkan A. ile Kubilay Özkök arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serkan A., Kubilay Özkök'ü bıçakladı. Özkök kanlar içinde kalırken, diğer çalışanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Samsun'da mezbahada mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan kasap hayatını kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gelen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldıran Özkök, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Serkan A., polis tarafından gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel

Polis, Güncel, Haberler

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