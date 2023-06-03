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Mezarlıkta unuttuğu çantasını jandarma teslim etti

Mezarlıkta unuttuğu çantasını jandarma teslim etti

Güncel Haberler

Eskişehir'de bir vatandaş tarafından mezarlıkta unutulan içinde altın bulunan çanta jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de bir vatandaş tarafından mezarlıkta unutulan içinde altın bulunan çanta jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Çukurhisar Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Hisar Mahallesinde bulunan mezarlıkta bir adet çanta bulundu. Yapılan araştırmada, çantanın D.T. isimli vatandaşa ait olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından, çanta içerisindeki kimlik kartı, 1 adet çeyrek altın, 19 adet gram altın ve bin 500 TL para sahibine geri teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çukurhisar Eskişehir Tepebaşı Jandarma Güncel Haberler

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