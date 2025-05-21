Mezarlıkta Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

ADANA'da kabir ziyareti bahanesiyle mezarlığa giden Mustafa T. (28), 2 günde 2 ayrı otomobilden 3 cep telefonu ile 400 lira çaldı. Polis ekipleri, yeniden hırsızlık için mezarlığa gelen şüpheliyi takibe alıp, tabancayla havaya uyarı ateşi açarak yakaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda park halindeki otomobillerden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin Mustafa T. olduğunu tespit etti. Araştırmada, 30 Nisan'da kabir ziyareti bahanesiyle mezarlığa giden Mustafa T.'nin, yol kenarında park halindeki otomobilden 2 cep telefonu çaldığını belirlendi. Şüphelinin, bir gün sonra aynı mezarlıktaki başka otomobilden de cep telefonu ile içinde 400 lira, banka kartı ve kimliğin bulunduğu cüzdanı çaldığı saptandı.

Bu tespitlerin ardından bölgede önlem alan ekipler, 17 Mayıs'ta saat 20.00 sıralarında şüphelinin, yine mezarlığa gidip bir otomobilin kapısını hırsızlık amaçlı açmaya çalıştığını gördü. Polisin kendisini takip ettiğini fark eden Mustafa T., koşarak kaçtı. Havaya tabancayla uyarı ateşi açan polis, peşinden gidip yakaladığı Mustafa T.'yi yere yatırıp, kelepçe takarak gözaltına aldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyete götürülen Mustafa T.'nin, 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit' suçlarından arandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.