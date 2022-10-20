Mezarlıkta eski kız arkadaşını bıçaklayan sanık: Hareket halinde olunca bıçak boynuna denk geldi

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, mezarlıkta buluşarak tartıştığı eski kız arkadaşı G.O.'yu (15) boğazından bıçaklayıp, yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan B.A.'nın (15) müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada ifade veren sanık B.A., "Korkutmak amacıyla bıçağı çıkardım. Hareket halinde olunca bıçak boynuna denk geldi. Pişmanım" dedi.

Olay, 23 Mayıs sabahı, Germir Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. B.A. ile mezarlıkta buluşan eski kız arkadaşı G.O. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.A., cebinden çıkardığı bıçakla G.O.'yu boğazından bıçakladı, kendisini ise ayağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan G.O. tedavisinin ardından taburcu edilirken, B.A. ise iyileştikten sonra 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayda yaralanan G.O. ise "Beni özellikle mezarlığa çağırdı. Olayı tasarladı. Olay sonrası ses tellerimde sorun oluştu. Fizik tedavi görüyorum" dedi. Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık B.A.'nın tutukluluk halinin devamına hükmederek, mağdur G.O.'ya ait kati raporunun beklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.