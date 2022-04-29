Mezarlıklarda Yoğun Bayram Mesaisi

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatı ile mezarlıkların temizlik ve bakımlarına devam ediyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kabir ziyareti yapacak olan vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için hummalı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, tüm ilçelerde ve mahallelerinde bulunan mezarlıklarda ot temizliği, yol düzenlemesi ve çalı biçme işlemlerini yoğunlaştırdı. Vatandaşlar tarafından takdirle karşılanan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken, Manisalılar, çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

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