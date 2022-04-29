Mezarlıklarda Yoğun Bayram Mesaisi - Haberler

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Mezarlıklarda Yoğun Bayram Mesaisi

Bültenler - Güncel
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Mezarlıklarda Yoğun Bayram Mesaisi

Manisa genelinde Ramazan Bayramı öncesi, mezarlıklarda yoğun bir temizlik çalışması başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe mezarlığında başlattığı yabancı ot ve çalı biçme çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor.

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatı ile mezarlıkların temizlik ve bakımlarına devam ediyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kabir ziyareti yapacak olan vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için hummalı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, tüm ilçelerde ve mahallelerinde bulunan mezarlıklarda ot temizliği, yol düzenlemesi ve çalı biçme işlemlerini yoğunlaştırdı. Vatandaşlar tarafından takdirle karşılanan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken, Manisalılar, çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Bültenler / Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Manisa, Güncel, Haberler

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