Mezarlıklarda bayram temizliği yapılıyor Afyonkarahisar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda genel temizlik çalışması yürütüyor. Afyonkarahisar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda genel temizlik çalışması yürütüyor. Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alan Bayraktepe ve Kocatepe Mezarlığı'nda mıntıka temizliği yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında önce mezarlık alanında bulunan çöpler toplandı. Ardından mezarlıklardaki tüm yollar temizlendi, yıkandı. Mezarlıkların içerisinde bulunan yabani otları temizleyen ekipler, çevre düzenlemesi yaparak mezarlıkları ziyaretlere hazır hale getirdi. AA / Canan Tükelay - Güncel Kurban Bayramı Karahisar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mezarlıklarda bayram temizliği yapılıyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.