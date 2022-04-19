Mezarlıklarda Bayram Mesaisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde mezarlıkların temizlik ve bakımları devam ediyor. Yıl boyunca yürütülen bakım onarım faaliyetlerinin yanında yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla il genelinde bulunan tüm mezarlıkların mıntıka temizliği ile yabancı ot ilaçlaması ve biçimi konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçe mezarlığında Şubat ayı itibarı ile yabancı ot ilaçlamasına başladı. Merkez mezarlıkları ile beldeden mahalleye geçen mezarlıkların yabancı ot ilaçlamasını tamamlayan ekipler, mahalle mezarlıklarında uygulamalara hız kesmeden devam ediyor. Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların, vatandaşlardan da takdir topladığını dile getiren Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini daha temiz ve bakımlı ortamda yapmaları için çalışmalarını hassasiyet ve titizlikle sürdürdüklerini dile getirdi

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