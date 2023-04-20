Mezarlıklarda arife günü yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı öncesi yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar, mezarlıklarında yoğunluk oluşturdu.

Ümraniye'deki Kocatepe Mezarlığı'na aileleriyle birlikte gelen vatandaşlar, Ramazan Bayramı arifesinde mezarları sulayıp ölen yakınları için dua etti.

Bayram öncesi babasının kabrini ziyaret eden Nafiz Sevindik, "Büyüklerimizi, babamızı ziyaret ettik. Kur'an okuduk gidiyoruz. Allah kabul etsin. Bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Her bayramda, ayda bir, fırsat buldukça geliyoruz. Buraları unutmayacağız, devamlı ölene kadar gidip geleceğiz. Bizden sonra da çocuklara devredeceğiz. Kur'an okuyoruz, mezarların üzerini düzenliyoruz sonra gidiyoruz." diye konuştu.

Anne ve babasının mezarını ziyaret eden Çiğdem Boy, "Annemi 5-6 ay önce kaybettik, 20 yıl önce vefat eden babamın üzerine gömdük. Kabir ziyareti için buradayız. Bayramda el öpecek kimsemiz olmadığı için buraya geliyoruz. Dua okuyoruz, yapacak başka bir şeyimiz yok." dedi.

Babası Ziya Çelik ile dedesinin mezarına bidonla su taşıyan 9 yaşındaki Yılmaz Çelik, "Dua okuyacağız. Sonra su dökeceğiz. Çikolata ya da bayram şekerlerinden bırakacağız. Çiçekler dikeceğiz. Dedemin mezarına su dökeceğim. Babam izinli olduğunda geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şişli Feriköy Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar da yakınlarının mezarlarını düzenleyip dua etti.

Sultangazi'deki Yayla Mezarlığı, Kartal'daki Yakacık Mezarlığı ve Avcılar Mezarlığı'na gelen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.