Mezarlıklar küçükbaş hayvanların otlaklığı oldu

Mezarlıklar küçükbaş hayvanların otlaklığı oldu

KARABÜK - Karabük'te mezarlıklar küçükbaş hayvanların otlaklık haline geldi.

Olay, 5000 Evler Mezarlığında meydana geldi. Yakınlarının mezarlıklarına ziyarete gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Mezarlık içerisine salınan küçükbaş hayvanları gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Hayvanların mezarlıkların üzerine çıktığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken yetkililerin bu duruma engel olmasını isteyen vatandaşlar, hayvan sahiplerinin de uyarılarak hayvanlarını mezarlardan uzak tutmasını istedi.