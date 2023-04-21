Mezarlık ziyaretinden dönerken otomobilin çarpmasıyla öldü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, mezarlık ziyareti dönüşü yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Fatma Asar Kocadon (66), hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet B. yönetimindeki 48 BK 001 plakalı otomobil, mezarlık ziyareti dönüşü otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Asar Kocadon'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocadon, sağlıkçıların, olay yerindeki kontrollerinin ardından kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ile Bodrum Belediyesi eski başkanı Mehmet Kocadon'un akrabası olduğu belirtilen Fatma Asar Kocadon'un cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sürücü Mehmet B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.