Mezarlık kapılarını çalan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde mezarlık girişindeki 2 demir kapıyı çaldığı belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Karacaşehir Mahallesi'ndeki mezarlık girişindeki 2 demir kapı, 20 Mayıs'ta çalındı. Mahalle muhtarının şikayetiyle jandarma soruşturma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin 16 ARJ 929 plakalı araçla kaçan O.A. ve H.A. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli, demir kapıları çaldıklarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi, çıkarıldıkları adliyede 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel