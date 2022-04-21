MEZAR-I ŞERİF - Afganistan'da camide meydana gelen patlamada 10 kişi öldü - Haberler

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MEZAR-I ŞERİF - Afganistan'da camide meydana gelen patlamada 10 kişi öldü

AA - Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel
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Afganistan'ın kuzeyinde Mezar-ı Şerif kentinde bir camide meydana gelen patlamada, en az 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Afganistan'ın kuzeyinde Mezar-ı Şerif kentinde bir camide meydana gelen patlamada, en az 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Mezar-ı Şerif'teki hastane yetkilisi Dr. Ghavsuddin Enveri, Şiilere ait Sai Doken Camisi'nde meydana gelen patlamanın ardından ölü ve yaralıların ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye getirildiğini söyledi.

En az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Enveri, 40 yaralının tedavi altına alındığını kaydetti.

Görgü tanıkları, olayın intihar saldırısı olduğunu ifade etti.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel

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