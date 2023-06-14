Meyve yüklü kamyon devrildi... Tonlarca karpuz yola saçıldı

ANKARA Ankara'da sürücünün kontrolünü kaybettiği kapuz yüklü kamyon yola devrildi. Tonlarca karpuzun yola saçıldığı kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaza, Gölbaşı ilçesi Kepekli mevkiinde meydana geldi. Sürücülüğünü Erhan Hakbilen'nin yaptığı 06 AJ 8297 plakalı kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sebebiyle yol kenarına devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kazada şans eseri can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, savrulan kamyondan yola fırlayan tonlarca karpuz belediye ekiplerince temizlendi. Kazaya karışan kamyon ise çekici yardımıyla devrildiği yerden kurtarılırdı.

"Kamyonu devirdim, toparlayamadım"

Zararının toplam 50 bin lira olduğunu söyleyen sürücü Erhan Hakbilen, "Aracımla hızlıca aşağıya iniyordum. Yolda birden takıldım. Kamyonu devirdim, toparlayamadım. Gölbaşı'na gidiyordum. Karpuz yüklüydü aracım. Çok şükür bende bir şey yok. Her şey bir anda oldu. Toplam 50 bin liralık zararım var. Araçtan kendim çıktım" dedi.