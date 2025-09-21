Haberler

Meyve Toplamak İçin Ağaçtan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Siirt'in Şirvan ilçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 61 yaşındaki Abdurrahman Dizman, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Yamaçlı köyünde oturan Abdurrahman Dizman (61), ağaca çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dizman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
