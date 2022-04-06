Meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, meyve suyu kutusuna saklanmış 65 gram kubar esrar ve 10 ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, otomobille İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Sabah saatlerinde Fethiye girişinde düzenlenen operasyonda, araçta yapılan aramada meyve suyu kutusuna saklanan 65 gram kubar esrar ve 10 ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler U.B. ve S.A. gözaltına alındı.Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.