- Meyve bahçeleri fotoğraf stüdyosuna döndü

BURSA - Bursa ovasında çiçek açan meyve bahçeleri görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar muhteşem manzara eşliğinde fotoğraf çekinmek için meyve bahçelerine akın etti.

Nisan ayının gelmesiyle birlikte Bursa ovasındaki şeftali ağaçları içek açtı. Pembe renkte çiçek açan şeftali ağaçları Bursa ovasını renk cümbüşüne döndürdü. Şeftali ağaçları açtığı renkli çiçeklerle harika görüntüler ortaya çıkartırken muhteşem manzara eşliğinde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar şeftali bahçelerinde durarak bol bol fotoğraf çekindi. Adeta doğal bir fotoğraf stüdyosunun oluştuğu bahçeler ziyaret edenlere harika görüntüler sunuyor.

Yoldan geçerken muhteşem manzaraya kayıksız kalamadıklarını ifade eden vatandaşlar, "Her baharda şeftali ağaçları çiçek açar ortaya harika görüntüler çıkıyor. Bizde yoldan geçerken bu muhteşem manzaraya kayıtsız kalamadık aracımızı durdurup fotoğraf çektirmek istedik. İnsan bu güzellikler içinde huzur buluyor" dedi.