Meyve ağaçlarında aşılama ve budama nasıl olmalı?

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (KO-MEK), teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de devam ediyor. Uygulamalı eğitimleri yerinde ve eğitmenler eşliğinde birebir görerek öğrenen, KO-MEK Kandıra Meyve Ağaçlarında Aşılama ve Budama kursu kursiyerleri bahçede uygulama yaptı. Meyve Ağaçlarında Aşılama ve Budama kursiyerleri güneşli bir havada meyve ağaçlarında aşılama ve budama alanında bol bol pratik yaparak öğrenmenin tadını çıkardı.

EL BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİLER

İlkbaharın gelmesiyle birlikte Kandıra Meyve Ağaçlarında Aşılama ve Budama kursiyerleri, güneşli havanın da etkisiyle bahçelerde pratik yapmaya başladı. Oldukça geniş alanda farklı meyve ağaçlarının üzerinde aşılama ve budama yapan kursiyerler ellerinde testere ve bıçakla bol bol pratik yaparak el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİDECEKTİM KO-MEK'E GELDİM

Yabani olarak yetişen elma ağacına daha önceden hazırlamış olan elma kalemleri ile aşı yapan kursiyerler, yapılan aşıları özenle sararak güvenle büyümesini sağladı. Aşılama ve budama yapan kursiyer Doğan Ciboğlu konuşmasında, "Kandıra'ya yaklaşık 5 sene önce geldim. Burada yaşıyorken tarım ile ilgilenmek istedim. Önceden ziraat mühendisliğine gitmeyi düşünüyordum fakat bu kurs açılınca gerek kalmadı. Bu kurs sayesinde burada çok güzel bilgiler öğrendik. Eğitimcilerimiz canla başla bizlere bir şeyler öğretmek için uğraşıyorlar ben de buradan öğrendiklerimle seracılık yapıp öğrendiklerimi hayatıma uygulamak istiyorum" diye ifade etti.

KO-MEK'TE EĞİTİMLER ÇOK KALİTELİ

Bir diğer kursiyer Ali Kocan ise konuşmasında, "Emekli olduktan sonra KO-MEK'e kayıt yaptırarak arıcılık, seracılık ve aşılama kurslarına geldim. Daha önce Kandıra'da böyle bir kurs olduğunu bilmiyordum. Burada gerçekten eğitim çok kaliteli ben KO-MEK'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye ifade etti.

KADIN KURSİYERLER ÇOK İDDİALI

Yeni dönemde 19 kursiyerin katıldığı Meyve Ağaçlarında Aşılama ve Budama Kursunda bayanların çoğunlukta olması ise oldukça dikkat çekiyor. Üretimde ve iş gücünde her alanda erkeklerin yanında olan kadın kursiyerler ağaç budama ve aşılama alanında da oldukça iddialı. Meyve Ağaçlarında Aşılama ve Budama kursuna katılan bayan kursiyer Filiz Yıldırım, "Bu kursa gelmeyi çok istiyordum çünkü babam bu işin her inceliğini biliyordu ama biz bir türlü öğrenme fırsatı bulamamıştık, artık KO-MEK sayesinde ben de aşılama ve budamanın inceliklerini öğrenme fırsatı buldum. Bugün eğitmenlerimizle buraya gelerek alanda meyve ağaçlarının üzerinde uygulama yapma fırsatı bulduk bize bu imkânı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

BABAMDAN ÖĞRENMEDİĞİMİ KO-MEK'TE ÖĞRENDİM

Son olarak konuşan bir diğer kursiyer Hızır Dilek ise "Ben Kandıralıyım ama uzun yıllar yurt dışında yaşadım. Kandıra Kocaeli'nin toprak bakımından en büyük ilçesi ve burada çiftçi yoğunluğu daha fazla. Gençlerimizin çoğu bu konularda pek bilgi sahibi değil. Onlarında KO-MEK'e gelerek eğitim almalarını istiyorum. Bizim bağ ve bahçelerimiz var ama daha önceden babam bize bu tür uygulamaları göstermiyordu. KO-MEK sayesinde burada babamın öğretemediğini öğreniyorum" diyerek KO-MEK'e teşekkür etti.

BUDAMANIN İNCELİKLERİ ANLATILDI

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen, Meyve Ağaçlarında Aşılama ve Budama kursunda; farklı yaş ve türde meyve ağaçlarının bulunduğu bahçede budamanın amaçları esasları anlatıldıktan sonra işlemde sezonun, anacın, meyve tür ve çeşidinin, yaşın, iklimsel faktörlerin budamaya olan etkileri üzerinde duruldu. Dikim, şekil, verim ve gençleştirme budamaları elma, armut, kayısı, kiraz ve ceviz ağaçlarında uygulamalı olarak anlatılmış olup, ilaveten farklı budama tekniği gerektiren asmada da uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Budamada daha çok klasik ağaçlarda uygulanan Goble ve Modifiye Lider budama sistemleri üzerinde duruldu.

AŞILAMA İŞLEMİ YAPILDI

Aşılama konusu ise özellikle dönemsel nedenlerden dolayı ancak birçok meyve türünde uygulanan yarma kalem aşısı ile cevizde çeşit değiştirmeye yönelik, kabuk altı aşı olarak ifade edilen aşı metotları uygulamalı olarak ele alınmıştır.Ancak göz aşılarından olan yonga, yama aşılarından teorik olarak bahsedildi.

BAŞVURULAR KO-MEK.ORG ADRESİNE

KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını KO-MEK'in resmi internet sitesi olan www.komek.org adresi üzerinden yapabilir.

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