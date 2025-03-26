Meydan Camii Kadir Gecesi'nde İbadete Açıldı

Kadir Gecesi ibadete açılan Meydan Cami doldu taştı

ADIYAMAN - 6 Şubat depremlerinden büyük hasar gören Adıyaman'da yeni yapılan Meydan Cami Kadir Gecesi'nde ibadete açıldı. Yüzlerce kişi yeni camide teravih namazını kıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde, depremin 2. Yıldönümünde açılışı yapılan yeni meydan çarşıdasın da yapımı tamamlanan Meydan Cami ibadete açıldı. Eski hükümet meydanı olarak bilinen yere depremden önce yapımına başlanılan ancak deprem nedeniyle bitirilemeyen cami Kadir Gecesinde ibadete açıldı. Modern mimarisiyle dikkat çeken cami yaklaşık bin kişilik kapasiteye sahip. Bu mübarek gecede yüzlerce kişi ibadet için geldi. Vatandaşların sığmadığı camide Kadir Gecesi kılınan teravih namazı sonrasında ikramda bulunuldu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kızılay ve çeşitli kuruluşlar gelen vatandaşlara kandil simidi, çikolata, salep gibi ikramlarda bulundu.

Vali Osman Varol cami çıkışında yaptığı açıklamada, "Güzel geceyi, bu mübarek geceyi ruhuna, havasına uygun bir şekilde, geniş bir katılımla vatandaşlarımızla beraber idrak ettik. Teravih namazımızı kıldık. Tabi bunun, bu günü anlamlı kılan bir önemli neden de meydanda, hükümet meydanı diye vatandaşımızın bildiği meydandaki camimizin de bu gün ilk defa toplu olarak ibadete açılmış olmasıdır. Hem camimizin açılmasını, hem de Kadir Gecemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Vatandaşlar da, Meydan Cami'nin Kadir Gecesinde ibadete açılmasını anlamlı bulduklarını ifade etti.