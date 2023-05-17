'MEVSİMSEL GEÇİŞ ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINI ARTIRDI'

TEKİRDAĞ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, mevsimsel geçiş nedeniyle son günlerde, üst solunum yolu enfeksiyon hastalıklarının arttığını söyleyerek, "Bu süreçte bağışıklık sistemini güçlendirecek sıvı alımı, el hijyenine dikkat edilmesi, sebze ve meyve tüketimine özen gösterilmesi temel önerilerimizdir" dedi.

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, son günlerde üst solunum yolu hastalıklarında artış gözlemlediklerini ve bunun mevsimsel geçiş nedeniyle olduğunu söyledi. Hastanelerine günde yaklaşık 1200 hastanın başvurduğunu, bunun yüzde 20'sini üst solunum yolu hastalarının oluşturduğunu belirten Doğan, "Uzun süren bir kış mevsimi yaşadık. Ardından da bahar mevsimine girmiş olmakla beraber, hava sıcaklıklarında yüksek farklar oluşturan dalgalanmalar, uzun süren yağmurlar yaşanmakta. Bu da bireylerin hava değişimine adaptasyonunu güçleştirmektedir. Biraz kalın giyinse terlemekte, rüzgara maruz kalarak buna bağlı bağışıklık sisteminde bir düşme yaşayabilmekte ya da daha farklı hava olaylarıyla karşılaşabilmekteyiz. Bu da üst solunum yolu enfeksiyonlarının varlığında bir artışa yol açmaktadır. Özellikle nezle, grip dediğimiz üst solunum yolları hastalıklarıyla başvurularda kısmi bir artış söz konusu. Belirtiler daha çok ses kısıklığı, öksürük, çok fazla yüksek derecelere ulaşmayan ateş semptomlarıyla acil servise başvurulmakta. Basit antiviral tedavilerle, vitamin destekleriyle kişilerimiz hızlıca sağlığına kavuşabilmekte. Uzun süren bir hastalık yok. Bu kişilerin ortalama başvuru sonrası iyileşme periyodu 3-5 gün arasında değişebilmektedir" diye konuştu.

'KORONAVİRÜSLE İLGİSİ YOK'

Bu hastalıkların koronavirüsle ilgisinin olmadığını ifade eden Doğan, "Koronavirüs çok geniş bir aile, bunu sars koronavirüsle bağdaştırmak doğru olmaz. Fakat, koronavirüslerde temelde üst solunum yolları hastalığı etkili, o nedenle var olan grup içinde yer almaları olası. Korkacak, tehdit oluşturacak veya yatışı gerektirecek bulgularla başvuran hastalarımız yok. Özellikle hava değişiminin göz önünde bulundurularak, sabah evden çıkarken gerekli hazırlıklarını yapmalılar, bu önemli bir tedbir olacaktır. Bunun dışında bağışıklık sistemini artıracak sıvı alınması, semptomu olan kişilerle aralarında en az 1 metre mesafe bulundurmaları, el hijyenine özellikle dikkat etmeleri, sebze ve meyve tüketimine özen göstermeleri temel önerilerimiz" dedi. (DHA)