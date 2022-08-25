Mevsimlik tarım işçisi kadınlara yönelik program düzenlendi

Ordu'nun Ulubey ilçesinde mevsimlik tarım işçisi kadınlara yönelik, farkındalık ve bilinçlendirme programı organize edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayelerinde yürütülen, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi, UYUMA ve KADES uygulamalarıyla ilgili 19 ilçede Vali Tuncay Sonel'in talimatlarıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Ulubey ilçesinde misafir edilen tarım işçisi kadınlara yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.

Ulubey Kaymakamı Soner Divli'nin de takip ettiği programda katılımcılara, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi, UYUMA ve KADES uygulamaları hakkında bilgi aktarıldı.