Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam Koşulları İyileştiriliyor

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) desteklediği "Mevsimlik gezici tarım işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi" projesi kapsamında, mevsimlik tarım işçileri için modern konaklama alanlarında kalıyor.

Kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen proje sayesinde, Söğüt ilçesinde tarım sezonunda yoğun çalışan işçilerin çadır yerine daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda barınmaları sağlanmasının ardından Çaltı ilçesindeki işçiler için de konteynerler getirildi.

Konteyner yaşam alanlarında temiz su, elektrik, çocuk oyun parkları ve sosyal donatılar gibi temel ihtiyaçlar karşılanıyor. İçinde buzdolabı ve set üstü ocak gibi malzemelerle tuvalet ve duşun da bulunduğu konteynerler, başta kadınlar olmak üzere zorlu ortamda çalışan aileleri mutlu etti.

Proje kapsamında kurulan yaşam alanlarında kalan yaklaşık 1500 tarım işçisi bölgenin üretimine katkı sağlıyor.

Bilecik genelinde mevsimlik işçilerin çalıştığı bölgede konteyner kentlerin sayısının artırılması yönünde çalışmalar devam ediyor.

Çaltı Köyü Muhtarı Ali Pazvant ise konteynerlerin işçileri mutlu ettiğini belirterek, "Devletimizin desteğiyle kötü şartlar geride kaldı. Şimdi insanlar kendi evlerinde bulamayacakları imkanlara kavuştu. Diğer işçilerimiz içinde konteyner olursa daha güzel olacak. Bu proje devam etmeli." dedi.

Diyarbakır'dan gelen 58 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Abdurrahman Sütçü ise konteynerler sayesinde yaşamlarının kolaylaştığını anlattı.

Müslime Sütçü de çalışmanın ardındaki en büyük motivasyonlarının çocukları olduğunu belirtti.

Sabahın ilk ışıklarıyla güne başladıklarını anlatan Sütçü, " Eskiden çadır vardı. Biz kışın eve gidiyorduk. Devletimiz sağ olsun bize konteyner getirdi. Kışın burada kalacağız. Yerimiz güzel suyumuz, elektriğimiz yani her şeyimiz var. Burası çok iyi oldu." ifadesini kullandı.