Eskişehir'e farklı illerden gelen mevsimlik tarım işçileri, son yılların en sıcak yaz aylarında güneşin altında bulunmalarına ve zor yaşam şartlarına rağmen ekmek parası kazanmaya çalışıyor. İşçiler, sıcak havada çalışmanın zorluklarını ve artan hava sıcaklıklarını hissettiklerini dile getiriyor.

Mevsimlik tarım işçilerinin sıcak havada zorlu mesaisi sürüyor

Tarım işçileri güneşin en etkili olduğu saatlerde bile zorlu mesaiye ara vermiyor

Hüseyin Çiftçi:

"Burada çoluk çocuk sabahtan akşama kadar 350 lira yevmiye için çalışıyoruz"

Ahmet Bozkurt :

"Bu seneki hava sıcaklıklarındaki artışı net bir şekilde hissedebiliyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'e farklı illerden gelen mevsimlik tarım işçileri, son yılların en sıcak yaz aylarında güneşin altında bulunmalarına ve zor yaşam şartlarına rağmen ekmek parası kazanmaya çalışıyor.

Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'ne bağlı Aksaklı Köyü'nde çalışan mevsimlik tarım işçileri bu yıl sıcak havayla mücadele ediyor. Uzmanların dışarıya çıkılmaması konusunda uyarı yaptığı öğle saatlerinde bile güneşin altında bulunan işçiler, sabah saat 07.30'dan akşam 20.00'a kadar mesai yapıyor. Günlük 350 liraya yevmiye için çalışan emekçiler, güneşin etkili olduğu saatlerde soğan, pancar ve mısır çapalamaya devam ediyor. Sıcak havada çalışmanın çok zor olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, bazı mesai arkadaşlarının iş başındayken sıcaktan bayıldığını aktardı. Öte yandan çadırda kalmanın ayrı bir eziyet olduğunu belirten işçiler, bu sene hava sıcaklıklarındaki artışın net bir şekilde hissedildiğini dile getirdi.

"Burada çoluk çocuk sabahtan akşama kadar 350 lira yevmiye için çalışıyoruz"

Tarım işçisi Hüseyin Çiftçi, sabahtan akşama kadar çoluk çocuk 350 lira yevmiye için çalıştıklarını söyledi. Sıcak altında çalışmanın çok zor olduğunu ifade eden Çiftçi, "Soğan, pancar ve mısır çapalıyoruz. Sıcak altında çalışmak çok zor oluyor. Mesai arkadaşlarımızın kimisi düşüyor kimisi de bayılıyor. Sabah 7 buçuktan akşam 8'e kadar yaklaşık 8-9 saat bu güneşin altında çalışıyoruz. Çadırda yaşamanın da ayrı zorluğu var. Banyosu, tuvaleti yok, hiçbir şeyi yok. Resmen rezillik. Gördüğünüz gibi bu sıcağın altında 350 liraya çalışmak hiç kolay değil" dedi.

"Bu seneki hava sıcaklıklarındaki artışı net bir şekilde hissedebiliyoruz"

Eskişehir'e çalışmak için yaklaşık 3 ay önce Şanlıurfa'dan gelen Ahmet Bozkurt ise, "İçme suyumuzu tankerle çekiyoruz. Bazen de kendi arabamızla köye gidip, bidonları dolduruyoruz. Ben buraya yaklaşık 3 ay önce Şanlıurfa'dan geldim. Geçen gün hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıktı. Bu seneki hava sıcaklıklarındaki artışı net bir şekilde hissedebiliyoruz" şeklinde konuştu.