Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafikte araç ve sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Denetimlerde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsler ve modifiyeli araçlar incelendi.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsler ve modifiyeli araçlara sıkı denetim

ORDU - Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafikte araç ve sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Denetimlerde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsler ve modifiyeli araçlar incelendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu'nun çeşitli noktalarında gerçekleştirdikleri denetimleri sürdürüyor. Gün içerisinde yaklaşık 10 ekiple farklı noktalarda yapılan denetimlerde polis ekipleri, denetim sırasında durdurdukları araçlarda bulunan kişileri kimlik kontrolünden geçirerek, genel bilgi taraması yapıyor. Ekipler, trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygularken, emniyet kemeri, abartı egzoz, modifiyeli araç ve gerekli kontrolleri de sağlıyor. Denetimlerde ayrıca mevsimlik tarım işçilerini taşıtan minibüsler de denetlenirken, polis ekipleri kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.

Vatandaşlar denetimlerden memnun

Trafik denetimlerinde durdurulan sürücüler ise uygulamalardan memnun olduklarını belirterek, insanların can ve mal güvenliği için Türkiye'nin her noktasında bu denetimlerin yapılması gerektiğini söylediler. Sürücüler ayrıca denetimlerin arttırılması gerektiğini de söylediler.