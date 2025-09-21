Mevsimlik İşçiler Yaz Tatilinde Bursa'da Çocukları İçin Ders Çalışıyor

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan ve yaz tatilinde çocuklarıyla birlikte Bursa'ya gelen mevsimlik işçilerin çoğu memleketlerine dönerken, bazıları ise sezonun tamamlanmasını bekliyor. Dönüş için hazırlık yapan ailelerin çocukları, anne ve babaları tarladayken arkadaşlarından geri kalmamak için çadırlarda ders çalışıyor.

Okulların tatile girmesiyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan aileler, mevsimlik işçi olarak çalışmak için Bursa'ya geldi. Yılın 6 ayını memleketlerinde, diğer yarısını ise Karacabey ilçesi kırsal Bakırköy Mahallesi'nde kurdukları derme çatma 50 çadırda geçiren ailelerden 25'i okulların açılmasıyla geri dönerken, 25'i ise sezonun tamamlanmasını bekliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte aileler, 1000 lira yevmiye karşılığında, kamyonetlerle toplu halde tarlalara gidip, akşam da çadırlarına dönüyor.

DERS ÇALIŞIP, OYUN OYNUYORLAR

Bazen tarlada anne ve babalarına yardım eden çocuklar, okullarından geri kalmamak için ders çalışmayı da ihmal etmiyor. Çocuklar çadırların içinde ya da dışarı konulan kanepelerde kitap okuyup, ders çalışıyor. Çocuklar, boş zamanlarında top oynayıp, skutere biniyor.

'YORGUN OLMAMIZA RAĞMEN DERSLERİMİZE ÇALIŞIYORUZ'

Eve dönüş hazırlığı yaptıklarını ve yaşları küçük olan çocukların, memleketlerine dönünce okula başlayacağını söyleyen Zeynep Saçcak (18), "Sezonu kapattık ve evimize geri dönüyoruz. YKS'ye hazırlanacağım. İşten dönüyoruz ve burada çamaşır, bulaşık ve diğer ihtiyaçlarımızı yapıyoruz. Eve geldiğimizde yorgun olmamıza rağmen derslerimize çalışıp, ev işleri yapabiliyoruzö dedi.

'ÇOCUKLAR ÇALIŞIP, EV İŞLERİ DE YAPIYOR'

Mevsimlik işçileri memleketlerinden Bursa'ya getiren dayıbaşı Osman Saçcak (51), bölgedeki yaşam şartlarının zorluğuna dikkat çekti. Saçcak, çocukların eğitimlerine devam etmeleri için sezonu kapatıp, dönüş hazırlığına geçtiklerini belirtti. Saccak, "Eskisi gibi para kazanamıyoruz. Sezonu kapattıkö dedi.