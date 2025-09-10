Mevsiminde Balık Tüketiminin Önemi Vurgulandı

Önemli bir protein kaynağı olmasının yanı sıra vitamin ve mineral bakımından da zengin içeriğe sahip balığın mevsiminde tüketilmesi öneriliyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, AA muhabirine, mevsim itibarıyla bütün balıkların yüzde 90'dan fazlasının yağlandığını, bu durumun balıkların lezzetini artırdığını söyledi.

Çanakkale bölgesi için bu dönem sardalyenin en lezzetli balıklardan biri olduğunu belirten Ayaz, ilerleyen aylarda palamut ve lüferin sardalyenin yerini alacağını aktardı.

Ayaz, sezonu kasım ayında başlayacak hamsinin aralıktan itibaren lezzetleneceğini dile getirerek, "Çünkü bir kısmının üremede olduğunu biliyoruz. Özellikle küresel ısınmadan dolayı sularda birkaç derece yükselme var. Bu da bazı balık türlerinin sezon olarak kaymasına neden oldu. Bunlardan biri de hamsi. Üniversitemiz tarafından yapılan bir araştırmada, aralık ayında Çanakkale Boğazı'nda hamsi yumurtalarını bulduk." ifadelerini kullandı.

Balığı mevsiminde tüketmenin hem sağlık hem de ekosistem açısından önem taşıdığına değinen Ayaz, "Dip balıkları şu anda en lezzetli sezonunda. Karagöz, sargoz, çipura, sinarit, mercan ve barbun yağlandıkları için insanların yemekten zevk alacakları bir tada ulaştı." dedi.

"En iyi şekilde av yapabilmemiz için kısıtlamalara uymamız gerekiyor"

Ayaz, bilim insanları olarak yaptıkları çalışmalardan birinin de balıklarla ilgili boy çalışması olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"En azından bir stok bir defa üresin ondan sonra avlayalım ki devamlılık olsun. Boy sınırlamaları da buna göre konuyor. Bazıları tam istediğimiz gibi olmasa da genelde tebliğde belirtilen boy yasakları büyük balıkların yasaklanması için konuyor ama hala daha tebliğimizde olmayan balıklar var. En iyi şekilde av yapabilmemiz için kısıtlamalara uymamız gerekiyor."

Bazı balıkların ilk üreme boylarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılamadığını vurgulayan Ayaz, şunları kaydetti:

"O da örnekleme sıkıntılarından ve istenildiği kadar ürün temin edilememesinden kaynaklanıyor. Bunların da en kısa zamanda tamamlanması gerekiyor. Geleceğimiz için çok önemli. İlk üreme boy çalışmalarının ardından en az yakalanması gereken minimum boyun ne olması gerektiğini Bakanlığımıza öneriyoruz bunlar da tebliğe giriyor. Balıkçılarımız buna göre hangi ağın kullanılmaması gerektiğini öğreniyor. Balıkçılarımız bu kurallara uyarsa kendi geleceklerini garanti altına almış olurlar."

Bu arada, balık takvimine göre, palamutun eylül-aralık, lüfer ve çinekopun ekim-ocak, hamsinin aralık-mart, istavritin eylül-şubat, mezgitin kasım-nisan, tekir ve barbunun eylül-mayıs, çipuranın eylül-şubat, levreğin kasım-mayıs, uskumrunun eylül-şubat, sardalyanın ekim-temmuz, kefalin kasım-ağustos, kalkanın ise eylül-şubat aylarında tüketilmesi öneriliyor.