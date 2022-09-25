Yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü Güncel Haberler Ardahan ve Kars'ta mevsimin ilk karı yağdı. Ardahan ve Kars'ta mevsimin ilk karı yağdı. Ardahan'da dün etkili olan sağanak sabaha doğru yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Başta Kısır Dağı olmak üzere kentin etrafındaki tepeler beyaza büründü. Ardahan-Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası da karla kaplandı. Karla kaplı yaylada yer yer sis de etkili oluyor. Kars'ta da iki gündür aralıklalar devam eden sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle bazı dağlar beyaza büründü. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Demirci Toros Dağları Ardahan Kars Güncel Haberler

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