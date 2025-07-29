Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklıklar: 43 İlde 40 Dereceyi Aştı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrettiğini açıkladı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ölçülen 48,3 derece, en yüksek sıcaklık olarak kaydedildi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde termometreler, 43 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Bugün en yüksek sıcaklık 48,3 dereceyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ölçülürken, Kızıltepe'yi 48,1 dereceyle Şırnak'ın Cizre ve 47,7 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçeleri izledi.

Öte yandan, gece sıcaklıklarının hafta boyunca 20 derece ve üzerinde seyretmesi sebebiyle yurt genelinde tropikal geceler yaşanıyor.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği iller ise şöyle:

İLSICAKLIK (C°)
Mardin48,3
Şırnak48,1
Şanlıurfa47,7
Tokat47,2
Siirt46,6
Diyarbakır46,7
Çorum46,4
Gaziantep46,3
Sinop45,8
Batman45,6
Amasya44,9
Artvin44,6
Kilis44,5
Çankırı44,4
Eskişehir44,3
Kastamonu43,9
Kırıkkale43,9
Adıyaman43,8
Ankara43,5
Sivas43,5
Karabük43,3
Malatya43,3
Kırşehir43,1
Samsun43,1
Kahramanmaraş42,9
Elazığ42,7
Yozgat42,7
Erzincan42,6
Kayseri42,4
Konya42,3
Hatay42,1
Bingöl41,8
Gümüşhane41,6
Aydın41
Bilecik41
Nevşehir41
Aksaray40,9
Tunceli40,9
Ordu40,5
Giresun40,4
Muş40,4
Zonguldak40,1
Manisa40

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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