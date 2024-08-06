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Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklık Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimleri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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